Движение поездов на линии Сеул-Пусан полностью нормализовано

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Утром 6 января движение поездов на линии Сеул-Пусан было полностью нормализовано. Накануне более 130 поездов отправились позже запланированного времени или были отменены из-за схода с рельсов одного из вагонов скоростного поезда KTX, следовавшего из Сеула в Пусан. Инцидент произошёл 5 января в 12:58, когда поезд проезжал через туннель «Ёндон» в провинции Чхунчхон-Пукто. Семь пассажиров получили лёгкие травмы. До 7:55 утра 6 января поезда KTX, которые отправлялись из Сеула в южном направлении, на участке между городами Тэчжон и Тэгу следовали в объезд туннеля. Это существенно увеличило время в пути. До открытия движения по туннелю была проведена проверка безопасности. Представитель Корейской железнодорожной корпорации (KORAIL) извинился перед пассажирами за доставленные неудобства. Точная причина аварии выясняется, вырабатываются меры для предотвращения подобных инцидентов,- добавил представитель KORAIL.