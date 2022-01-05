Малый бизнес, пострадавший от пандемии, получит дополнительную помощь

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Правительство РК планирует выделить около 40 трлн вон (33 млрд 400 млн долларов) на оказание помощи индивидуальным предпринимателям и компаниям малого бизнеса, пострадавшим от пандемии COVID-19. Как сообщил 6 января вице-премьер, министр планирования и финансов Хон Нам Ги, помощь будет оказана в преддверии Нового года по лунному календарю, который отмечается 1 февраля, в виде ссуд под низкие проценты. Малый бизнес несёт убытки от продления усиленных мер социального дистанцирования. Для того, чтобы не допустить роста цен на продукты питания накануне праздника, из правительственных резервов на рынок будет поставлено их рекордное количество 204 тыс.тонн. Ранее правительство объявило о замораживании тарифов на железнодорожные билеты и проезд по автомагистралям в первом квартале текущего года.