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Политика

РК и Саудовская Аравия будут сотрудничать в переходе к низкоуглеродной экономике

Write: 2022-01-06 12:20:16Update: 2022-01-06 13:43:42

РК и Саудовская Аравия будут сотрудничать в переходе к низкоуглеродной экономике

Photo : YONHAP News

РК и Саудовская Аравия договорились активизировать сотрудничество в ядерной и других областях «чистой энергетики» для перехода к низкоуглеродной экономике. Соответствующая договорённость достигнута в ходе состоявшихся 5 января в Эр-Рияде переговоров министра промышленности, торговли и энергетики РК Мун Сон Ука с министром энергетики Саудовской Аравии Абдулазизом бин Салманом. В ходе переговоров Мун Сон Ук напомнил о готовности южнокорейских компаний принять участие в проекте строительства атомной электростанции в Саудовской Аравии. Абдулазиз бин Салман отметил высокий уровень южнокорейских технологий и пообещал содействовать расширению двустороннего сотрудничества в области энергетики. По окончании переговоров министры приняли участие в диалоге по энергетической политике с участием представителей компаний двух стран, в том числе, Корейской электроэнергетической корпорации и Saudi Aramco. Саудовская Аравия является крупнейшим поставщиком сырой нефти в РК, за счёт которой Сеул покрывает 30% своих энергетических потребностей. 
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