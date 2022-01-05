В Лас-Вегасе стартовала CES 2022

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В Лас-Вегасе начала работу крупнейшая в мире выставка информационных технологий и бытовой электроники CES, организованная Ассоциацией потребительских технологий США. В прошлом году она проходила полностью в режиме онлайн, однако в этом году выбран смешанный формат. Участие в выставке принимают 2.200 компаний из 159 стран. Наибольшее внимание привлекли к себе технологии по уходу за здоровьем, системы вентиляции воздуха для защитных масок, маски для защиты от болезнетворных микроорганизмов и прочие разработки, мотивированные ситуацией вокруг COVID-19. Организаторы обозначили в качестве ключевых тем выставки технологии связи 5G, искусственный интеллект, концепцию метавселенной и связанные с ней разработки в области виртуальной и дополненной реальности, космические технологии и мобильность. РК в этом году представляет рекордное количество предприятий – более 500. Таким образом, по количеству участников РК на втором месте после США - более тысячи компаний. Южнокорейские производители представили свои разработки в области электроники, информационных технологий, мобильности и виртуальной реальности. Китайские предприятия, которые ещё два года назад составляли более половины участников, значительно сократили масштабы своего присутствия на выставке на фоне пандемии и осложнения отношений с США.