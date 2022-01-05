Экспортёры РК не ожидают улучшения условий торговли в 2022 году

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9 из 10 южнокорейских экспортёров не предвидят улучшения условий ведения бизнеса в этом году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Торгово-промышленной палатой РК среди 300 компаний-экспортёров в период с 17 по 22 декабря прошлого года. 85,7% респондентов считают, что условия ведения торговли в этом году будут аналогичны прошлогодним (55,0%) или станут ещё хуже (30,7%). При этом лишь 14,3% опрошенных компаний надеются, что торговая среда в этом году улучшится по сравнению с прошлым годом. Главными причинами возможного ухудшения условий ведения бизнеса названы продолжение пандемии COVID-19 (49,7%), трудности с логистикой (19,7%) и рост цен на сырьё (10,4%). В качестве основных стратегий, применяемых компаниями в сложившихся условиях, наиболее часто упоминались такие меры как поиск альтернатив глобальным цепочкам поставок (40,6%), выход на новые рынки (31,3%) и внедрение передовых технологий (14,7%). Южнокорейские экспортёры ожидают от правительства мер по решению проблемы нестабильности цепочки поставок и укреплению экономической безопасности (50,3%), а также укрепление сотрудничества в рамках существующих торговых соглашений с другими странами (28,0%). При этом показательно, что большинство респондентов поддерживают членство РК во Всеобъемлющем и прогрессивном соглашении о Транстихоокеанском партнёрстве (CPTPP).