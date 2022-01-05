Кандидат в президенты от правящей партии опережает кандидата от оппозиции на 13,1%

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Кандидат в президенты страны от правящей Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мён опережает по популярности своего соперника от главной оппозиционной партии Сила народа Юн Сок Ёля на 13%. Как показывают результаты опроса, проведённого 3-4 января агентством Korea Research по заказу телерадиокомпании KBS среди тысячи взрослых жителей страны, в поддержку Ли Чжэ Мёна высказались 39,1% респондентов. Уровень поддержки Юн Сок Ёля – 26%. На третьем месте кандидат от Народной партии Ан Чхоль Су – 10,6%, а на четвёртом месте кандидат от партии Справедливости Сим Сан Чжон – 3,1%. Хотя кандидат от правящей партии лидирует, почти половина респондентов считают необходимой смену власти в стране, а 40,3% поддерживают стабильность. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%. Подробная информация – на сайте KBS.