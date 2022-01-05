Замглавы МИД РК встретился с участниками переговоров по ядерной программе Ирана

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Как сообщили 6 января в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, заместитель министра иностранных дел РК Чхве Чжон Гон встретился в Вене с представителями пяти стран-участниц переговоров по возобновлению ядерной сделки с Ираном. Южнокорейская сторона надеется на то, что восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий поможет решить проблему иранских активов, замороженных в РК в рамках американских санкций,- говорится в сообщении. Ранее на этой неделе Чхве Чжон Гон встретился со специальным посланником США по Ирану Робертом Малли, заместителем генерального секретаря Европейской службы внешних действий Энрике Мора, который является координатором переговоров, а также с представителями Франции, Германии и Великобритании. Участники встреч отметили, что текущий раунд переговоров достиг «критического момента», и призвали приложить усилия для достижения дальнейшего прогресса. Чхве Чжон Гон подтвердил, что Сеул будет продолжать дипломатические усилия для достижения прогресса на иранских ядерных переговорах.