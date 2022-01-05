Компания Samsung Electronics ожидает в 2021 году рекордных продаж

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7 января компания Samsung Electronics опубликовала предварительные экономические показатели за четвёртый квартал прошлого года и 2021 год в целом. Она оценила свои продажи за год в 279 трлн 40 млрд вон (232 млрд 30 млн долларов), что на 17,8% больше, чем в позапрошлом году. Операционная прибыль прогнозируется в объёме 51 трлн 570 млрд вон (42 млрд 882 млн долларов), что на 43,3% больше, по сравнению с 2020 годом. Если прогноз оправдается, прошлогодние продажи южнокорейского технологического гиганта будут самыми крупными за всю историю, а операционная прибыль - третьей по величине. Ожидаемые продажи компании за четвёртый квартал прошлого года оцениваются в 76 трлн вон (63 млрд 196 млн долларов), что на 23,5% больше, чем годом ранее. Операционная прибыль за период с октября по декабрь прогнозируется в объёме 13 трлн 800 млрд вон (11 млрд 475 млн долларов). Это на 52,5% больше, чем за тот же период предыдущего года. Уточнённые данные будут опубликованы позднее в этом месяце.