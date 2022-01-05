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В мире

Перед отъездом из РК в Китай нужно будет сдать 2 ПЦР-теста

Write: 2022-01-07 10:45:55Update: 2022-01-07 10:47:33

Перед отъездом из РК в Китай нужно будет сдать 2 ПЦР-теста

Photo : YONHAP News

Прибывающие из РК в Китай должны будут сдать перед отъездом два ПЦР-теста. Об этом сообщил 6 января представитель посольства КНР в РК, отметив, что глобальная ситуация с коронавирусом серьёзна, активно распространяется вариант Омикрон, и в последнее время увеличилось количество подтверждённых случаев заболевания среди людей, прибывающих в Китай из РК. Усиленная карантинная мера будет применяться с 17 января. В настоящее время прибывающие в Китай из РК сдают один ПЦР-тест не позднее чем за двое суток до отъезда и представляют отрицательный результат при регистрации на рейс. Теперь  пассажиры должны будут пройти первый тест не позднее чем за семь дней до вылета и ежедневно заполнять форму о состоянии здоровья до прохождения второго ПЦР-теста. 
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