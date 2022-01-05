Впервые за три дня в РК менее 4 тысяч новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 6 января в стране зарегистрированы 3.717 новых случаев COVID-19. Их число впервые за последние три дня оказалось менее четырёх тысяч. Медики связывают это с действием усиленных карантинных мер и ускорением темпов ревакцинации. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 839 человек. Данный показатель не превышает тысячи человек четыре дня подряд. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 45 человек. Общее число умерших от коронавируса и его последствий - 5.932 человека. Коэффициент смертности 0,9%. Первую дозу вакцины от COVID-19 получили 86,4% жителей страны, 83,5% вакцинированы полностью, 39,1% ревакцинированы.