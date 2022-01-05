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Корея: Юг-Север

КНДР не сможет принять участие в зимней Олимпиаде в Пекине

Write: 2022-01-07 11:07:53Update: 2022-01-07 11:09:55

КНДР не сможет принять участие в зимней Олимпиаде в Пекине

Photo : YONHAP News

Северная Корея полностью поддерживает предстоящие зимние Олимпийские игры в Пекине, хотя и не может участвовать в них. Об этом Олимпийский комитет и министерство физической культуры и спорта КНДР уведомили оргкомитет Олимпиады и другие организации,- сообщает 7 января агентство ЦТАК. «Мы не можем принять участие в Олимпийских играх из-за действий враждебных сил и всемирной пандемии, но мы полностью поддержали бы китайских товарищей в их работе по проведению великолепного и чудесного олимпийского фестиваля»,- говорится в письме. Одновременно Пхеньян подверг критике решение США о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады. «Олимпийский комитет и министерство физической культуры и спорта КНДР решительно отвергают шаги, которые оскорбляют дух Международной олимпийской хартии и являются попыткой опорочить международный имидж Китая»,- цитирует ЦТАК письмо спортивных организаций КНДР. 
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