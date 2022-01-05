РК и Иран обсуждают замороженные иранские активы

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Как сообщило Информационное агентство Исламской Республики (ИРНА), высокопоставленные дипломаты РК и Ирана обсудили проблему иранских активов, замороженных в южнокорейских банках в соответствии с санкциями США. 6 января первый заместитель министра иностранных дел РК Чхве Чжон Гон встретился в Вене со своим иранским коллегой Али Багери Кани в кулуарах восьмого раунда переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий. Сеул не принимает непосредственного участия в ядерных переговорах, но внимательно следит за событиями вокруг Ирана. Во время встречи Чхве Чжон Гон выразил надежду на скорейшее достижение соглашения по ядерной сделке, от которой администрация Дональда Трампа отказалась в 2018 году. Обе стороны разделили понимание, что замороженные активы Тегерана должны быть разморожены. Стороны договорились также проводить консультации на рабочем уровне по деталям, связанным с процессом перевода финансовых средств.