Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

В мире

РК и Иран обсуждают замороженные иранские активы

Write: 2022-01-07 12:21:22Update: 2022-01-07 12:21:59

РК и Иран обсуждают замороженные иранские активы

Photo : YONHAP News

Как сообщило Информационное агентство Исламской Республики (ИРНА), высокопоставленные дипломаты РК и Ирана обсудили проблему  иранских активов, замороженных в южнокорейских банках в соответствии с санкциями США. 6 января первый заместитель министра иностранных дел РК Чхве Чжон Гон встретился в Вене со своим иранским коллегой Али Багери Кани в кулуарах восьмого раунда переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий. Сеул не принимает непосредственного участия в ядерных переговорах, но внимательно следит за событиями вокруг Ирана. Во время встречи Чхве Чжон Гон выразил надежду на скорейшее достижение соглашения по ядерной сделке, от которой администрация Дональда Трампа отказалась в 2018 году. Обе  стороны разделили понимание, что замороженные активы Тегерана должны быть разморожены. Стороны договорились также проводить консультации на рабочем уровне по деталям, связанным с процессом перевода финансовых средств. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >