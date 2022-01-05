Самозанятые против усиленных карантинных мер

С 6 января ряд кафе и ресторанчиков в коммерческих районах Сеула демонстративно продолжают не отключать свет после окончания работы в качестве протеста против усиленных карантинных мер. К протесту присоединились небольшие ресторанчики на традиционном рынке Пэкхак в муниципальном округе Чун-гу, а также некоторые заведения в округе Куро-гу. Согласно действующим правилам социального дистанцирования, кафе и рестораны могут работать до 21:00, а число участников личных встреч не может превышать четырёх человек. Протестующие владельцы бизнеса не принимают клиентов после 21:00, но пустые заведения освещены до поздней ночи. «Это выражение нашей воли и желания продолжать вести бизнес»,- сообщила агентству Ёнхап представитель Ассоциации самозанятых, пострадавших от COVID-19. Она сказала, что введённые в действие ограничения, а также программа вакцинных пропусков возлагают дополнительное бремя на владельцев малого бизнеса. Ассоциация предупредила о «более сильных коллективных действиях», если текущие ограничения будут продлены.