РК активизирует сотрудничество для налаживания стабильных цепочек поставок

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РК стремится к сотрудничеству со странами-партнёрами для преодоления сбоев в глобальной цепочке поставок. Об этом сообщил представитель РК на торговых переговорах Ё Хан Гу в ходе состоявшейся 7 января в Сеуле встречи с послами и поверенными в делах 10 стран-поставщиков ресурсов -Индонезии, Малайзии, Вьетнама, Филиппин, Казахстана, Кыргызстана, Объединённых Арабских Эмиратов, Мексики, Бразилии и Чили. Ё Хан Гу рассказал об усилиях правительства РК по налаживанию цепочек поставок после кризиса, связанного с нехваткой водного раствора мочевины в конце прошлого года, и предложил активизировать сотрудничество для более эффективного реагирования на текущие проблемы. Ё Хан Гу призвал страны-партнёры к более активным инвестициям, чтобы помочь диверсифицировать каналы импорта минеральных ресурсов и других материалов. Участники встречи поделились мнениями о том, как углубить связи с РК.