Gallup Korea: Ли Чжэ Мён опережает Юн Сок Ёля на 10%

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Кандидат в президенты от правящей Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мён опережает своего основного соперника от оппозиционной партии Сила Народа Юн Сок Ёля на 10%. Как показывают результаты опроса, проведённого с 4 по 6 января агентством Gallup Korea среди тысячи взрослых жителей страны, Ли Чжэ Мён набрал 36% голосов респондентов, а Юн Сок Ёль – 26%. Кандидат от Народной партии Ан Чхоль Су занял третье место с 15%. Далее следуют кандидат от партии Справедливости Сим Сан Чжон - 5%, Ким Дон Ён от партии Новая волна - 3%. Опрос проводился в то время, когда основная оппозиционная партия Сила народа переживала внутренние разногласия. Аналитики считают, что Ан Чхоль Су набирает популярность среди молодых избирателей, которые выражают недовольство негативными избирательными кампаниями, проводимыми ведущими кандидатами. Работу действующего президента страны Мун Чжэ Ина положительно оценивают 41%, а отрицательно - 50% опрошенных. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%. Подробности – на сайте центральной избирательной комиссии.