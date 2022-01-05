Показатели Корейской биржи выросли

Photo : YONHAP News

Корейская биржа закрылась 7 января повышением основных показателей, чему способствовал рост акций технологических компаний. Главный индексKOSPI вырос на 34,36 пункта, или 1,18%, до 2.954,89 пункта. KOSPI восстановился после падения на 2,3% за предыдущие две сессии. Снижение началось, когда стало ясно, что федеральная резервная система США может повысить учётную ставку быстрее, чем ожидалось, на фоне сильного восстановления экономики и высокой инфляции. Продано около 535 млн акций на сумму около 8,5 млрд долларов. Поддержать основной биржевой индекс помогли хорошие прогнозы по прибыли Samsung Electronics и LG Electronics за четвёртый квартал прошлого года. Лидерами роста стали акции технических и автомобильных компаний. Так, акции Samsung Electronics выросли на 1,8%, SK hynix - на 1,6%, LG Electronics - на 1,9%. Курс национальной валюты составил 1.201,50 воны за доллар, что на 0,50 воны ниже уровня закрытия предыдущей сессии.