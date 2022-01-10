Экспорт лапши быстрого приготовления из РК достиг максимума

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Согласно данным Таможенного управления, за период с января по ноябрь прошлого года РК экспортировала лапшу быстрого приготовления на сумму 607 млн 900 тыс. долларов, что на 10,6% больше, чем за тот же период предыдущего года. Это рекордный показатель за 11 месяцев, который достигнут благодаря глобальной популярности продуктов быстрого приготовления в условиях пандемии коронавируса, поскольку люди вынуждены оставаться дома. Что касается основных направлений южнокорейского экспорта лапши быстрого приготовления, то первое место занял Китай, закупивший данную продукцию на сумму 133 млн 420 тыс. долларов. Далее следуют США (70 млн 760 тыс. долларов), Япония (58 млн 770 тыс. долларов), Тайвань (29 млн 180 тыс. долларов), Филиппины (25 млн 960 тыс. долларов), Малайзия (24 млн 990 тыс. долларов), Австралия (19 млн 460 тыс. долларов) и Таиланд (27 млн 210 тыс. долларов).