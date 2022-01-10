МИД РК работает над возвращением из Казахстана самолёта Asiana Airlines

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Министерство иностранных дел РК работает над обеспечением скорейшего возвращения самолёта Asiana Airlines, его пассажиров и членов экипажа из Казахстана. Он прибыл в международный аэропорт Алматы 5 января и остаётся там до сих пор, поскольку аэропорт был захвачен вооружёнными участниками беспорядков, вспыхнувших в Казахстане. На борту самолёта находились 37 южнокорейских граждан - членов экипажа и пассажиров. 22 из них отправились домой или в дома своих знакомых, а 15 остановились в местных отелях. По сообщениям зарубежных СМИ, 9 января правительство Казахстана восстановило контроль над аэропортом, но его работа не возобновилась. 8 января министр иностранных дел РК Чон Ый Ён провёл онлайн-совещание с южнокорейскими дипломатами, работающими в Казахстане. 9 января такое совещание провёл заместитель министра Чхве Чжон Мун.