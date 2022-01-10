Кандидат в президенты от правящей партии опережает кандидата от оппозиции на 6%

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Кандидат в президенты страны от правящей Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мён опережает по уровню поддержки своего основного соперника, кандидата от крупнейшей оппозиционной партии Сила народа Юн Сок Ёля, на 6%. Как свидетельствуют результаты опроса 3.042 взрослых жителей страны, проведённого со 2 по 7 декабря агентством Realmeter по заказу информационного портала OhmyNews, в поддержку Ли Чжэ Мёна высказались 40,1% опрошенных. Уровень поддержки Юн Сок Ёля составил 34,1%. На третьем месте кандидат от Народной партии Ан Чхоль Су – 11,1%. Далее следует кандидат от оппозиционной партии Справедливости Сим Сан Чжон – 2,8%. Политику правящей Демократической партии Тобуро поддерживают 33,6%, ведущей оппозиционной партии Сила народа – 34,6% опрошенных. Работой действующего президента Мунг Чжэ Ина довольны 42,5% респондентов, а не одобряют её – 53,6%. Уровень погрешности при обработке данных может составить ±1,8% при уровне достоверности 95%. Подробная информация – на сайтах Центризбиркома и агентства Realmeter.