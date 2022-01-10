Обязательства по прямым иностранным инвестициям в РК в 2021 году увеличились

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По данным министерства промышленности, торговли и энергетики, в 2021 году иностранцы обязались инвестировать в РК 29,5 млрд долларов, что на 42,3% больше, чем в предыдущем году. Данный показатель побил предыдущий рекорд в 26 млрд 900 млн долларов, достигнутый в 2018 году. Объём инвестиций, фактически поступивших в РК в прошлом году, составил 18 млрд 30 млн долларов, увеличившись на 57,5% по сравнению с предыдущим годом. Объём обязательств по инвестициям в сектор услуг вырос на 64,2% по сравнению с 2020 годом, а в производственный сектор сократился на 16,2%. Обязательства по инвестициям из Евросоюза в прошлом году практически утроились, составив 12 млрд 800 млн долларов, из Японии выросли на 52,8%, составив 1 млрд 210 млн долларов. При этом обязательства по инвестициям США снизились на 0,9% до 5 млрд 260 млн долларов.