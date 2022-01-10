Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

В Корее

В семи регионах РК действует предупреждение о высоком уровне микропыли

Write: 2022-01-10 11:57:45Update: 2022-01-10 11:58:13

В семи регионах РК действует предупреждение о высоком уровне микропыли

Photo : YONHAP News

10 января в семи регионах РК – городах Сеуле, Инчхоне, Сэчжоне провинциях Кёнгидо, Чхунчхон-Намдо, Чхунчхон-Пукто и Чолла-Пукто -действует предупреждение о высоком уровне микропыли. По данным министерства экологии, в данных регионах  плотность ультрадисперсных частиц, как ожидается, в течение дня превысит в среднем 50 микрограммов на кубометр. В период с 6:00 до 21:00 запрещена эксплуатация дизельных автомобилей  с пятым уровнем выбросов углекислого газа.  Четыре угольных электростанции в регионах остановили работу до 21:00, ещё 31 электростанции переведены на  пониженную мощность. Предприятия и объекты, выбрасывающие загрязнители воздуха, а также строительные площадки должны сокращать или корректировать свою деятельность и принимать меры по ограничению выбросов пыли. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >