В семи регионах РК действует предупреждение о высоком уровне микропыли

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10 января в семи регионах РК – городах Сеуле, Инчхоне, Сэчжоне провинциях Кёнгидо, Чхунчхон-Намдо, Чхунчхон-Пукто и Чолла-Пукто -действует предупреждение о высоком уровне микропыли. По данным министерства экологии, в данных регионах плотность ультрадисперсных частиц, как ожидается, в течение дня превысит в среднем 50 микрограммов на кубометр. В период с 6:00 до 21:00 запрещена эксплуатация дизельных автомобилей с пятым уровнем выбросов углекислого газа. Четыре угольных электростанции в регионах остановили работу до 21:00, ещё 31 электростанции переведены на пониженную мощность. Предприятия и объекты, выбрасывающие загрязнители воздуха, а также строительные площадки должны сокращать или корректировать свою деятельность и принимать меры по ограничению выбросов пыли.