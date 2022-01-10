РК - крупнейший импортёр американской говядины

РК, скорее всего, в 2021 году была крупнейшим импортёром американской говядины. Согласно данным министерства сельского хозяйства США, опубликованным 9 января, с января по ноябрь прошлого года РК импортировала 253 тыс. 175 тонн американской говядины, что на 16% больше, чем годом ранее. Это также на 15 тыс. тонн больше, чем сопоставимый показатель для Японии, которая была крупнейшим импортёром американской говядины в 2020 году. В стоимостном выражении южнокорейский импорт за указанный период прошлого года составляет 2 млрд 135 млн 737 тыс. долларов, что на 39% больше, чем за тот же период предыдущего года. Это более чем на 400 млн долларов больше, чем показатель Японии. С учётом данных за декабрь годовой южнокорейский показатель, вероятно, превысит показатель Японии. РК запретила импорт говядины из США в 2003 году из-за опасений по поводу коровьего бешенства и возобновила его в 2008 году. С тех пор импорт постоянно увеличивался.