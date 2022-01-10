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Экономика

Компания Korea Shipbuilding получила заказы на 1 млрд 177 млн долларов

Write: 2022-01-10 12:32:11Update: 2022-01-10 12:32:52

Компания Korea Shipbuilding получила заказы на 1 млрд 177 млн долларов

Photo : YONHAP News

Компания Korea Shipbuilding & Offshore Engineering получила заказы на общую сумму 1 млрд 177 млн долларов из Европы и Латинской Америки. Компании заказаны девять судов -  четыре контейнеровозов вместимостью 16 тыс. двадцатифутовых эквивалентов (TEU), четыре контейнеровоза вместимостью 2.500 TEU и один танкер для перевозки сжиженного природного газа. Контейнеровозы вместимостью 16 тыс. TEU и 2.500 TEU будут поставлены заказчику ко второй половине 2025 года и первой половине 2023 года соответственно. Судостроитель планирует сдать газовоз к первой половине 2025 года. Korea Shipbuilding, дочерняя компания Hyundai Heavy Industries Holdings, владеет тремя судостроительными компаниями - Hyundai Heavy Industries, Hyundai Samho Heavy Industries и Hyundai Mipo Dockyard. 
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