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77-летний южнокорейский актёр О Ён Су удостоен премии «Золотой глобус» в номинации «Лучший актёр второго плана в телесериале» за роль в сериале «Игра в кальмара». Его соперниками в борьбе за награду были Билли Крадап и Марк Дюпласс из «Утреннего шоу», Киран Калкин из «Наследника» и Бретт Голдстайн из «Теда Лассо». 79-я церемония вручения «Золотого глобуса» прошла 9 января в отеле «Беверли Хилтон» в Лос-Анджелесе без зрителей и без телевизионной трансляции. Знаменитый южнокорейский сериал «Игра в кальмары» был также номинирован на «Золотой глобус» в категориях: «Лучший фильм - сериал» и «Лучший актёр в драматическом сериале». «Золотой глобус» - американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. Она вручается каждый год в январе по результатам голосования около 90 международных журналистов, аккредитованных при Голливуде.