Минобороны РК: Заявление Севера о запуске гиперзвуковой ракеты – «преувеличение»

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Утверждение Пхеньяна об успешном испытании гиперзвуковой ракеты кажется «преувеличением», поскольку Северная Корея пока не имеет технологий для производства такого передового летательного аппарата. Предварительный анализ южнокорейского оборонного ведомства показал, что ракета, запущенная 5 января, пролетела менее 700 км с максимальной скоростью 6 Махов - в шесть раз больше скорости звука - на высоте менее 50 км. Его оценка отличается от опубликованного 6 января официального сообщения ЦТАК о том, что ракета «точно поразила установленную цель на расстоянии 700 км» и совершила «горизонтальное движение на 120 км». «Заявление Севера о возможностях ракеты, таких как её дальность действия и боковое движение, кажется преувеличенным», - говорится в заявлении минобороны. РК и США продолжают анализировать имеющуюся информацию. Как отметил представитель министерства обороны, северокорейская ракета не подходит ни к одной из двух широко признанных категорий гиперзвуковых ракет - гиперзвуковой планирующий летательный аппарат (HGV) и гиперзвуковая крылатая ракета (HCM). «Любая баллистическая ракета с дальностью полёта более 500 км может летать со скоростью 5 Махов, но это не означает, что все баллистические ракеты с такой дальностью действия могут быть классифицированы как гиперзвуковые», - сказал представитель минобороны. Ракета, которую Пхеньян испытал в сентябре прошлого года, подходит под категорию гиперзвуковых планирующих летательных аппаратов (HGV), а последняя - просто баллистическая ракета общего назначения. В южнокорейском военном ведомстве отметили, что последний пуск ракеты не представляет серьёзного технологического прогресса по сравнению с первым известным испытанием гиперзвуковой ракеты в сентябре прошлого года.