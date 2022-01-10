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Политика

Сеул следит за возможными изменениями в политике Пхеньяна в отношении COVID-19

Write: 2022-01-10 14:55:38Update: 2022-01-10 14:58:13

Сеул следит за возможными изменениями в политике Пхеньяна в отношении COVID-19

Photo : YONHAP News

Министерство по делам воссоединения РК внимательно следит за возможными изменениями в политике Северной Кореи в отношении пандемии  COVID-19. Это, в частности, режим пограничного контроля.  10 января газета «Нодон синмун», главный орган Трудовой партии Кореи, сообщила о том,  что страна перейдёт к более серьёзным антивирусным мерам, которые станут следующим шагом после нынешнего карантинного режима, делающего акцент на контроле. Подробностей новых мер не приводятся. Как отметила представитель министерства по делам воссоединения Ли Чжон Чжу, правительство будет следить за реализацией объявленных Пхеньяном «передовых, ориентированных на людей антивирусных мер, особенно, если они приведут к изменению его текущей политики, ориентированной на контроль, включая закрытие границ»,- сказала Ли Чжон Чжу. 
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