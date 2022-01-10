Экологически чистые суда дадут толчок развитию судостроения РК

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В прошлом году РК сохранила за собой первое место в мире по количеству заказов на суда с высокой добавленной стоимостью. Это, в частности, танкеры для перевозки сжиженного природного газа, на долю которых пришлось 65% общего числа заказов на такие суда. Кроме того, южнокорейские судостроители выполнили 64% мирового объёма заказов на экологически чистые суда с нулевыми выбросами углерода. Как сообщил представитель министерства промышленности, торговли и энергетики РК, отечественные судостроители сосредоточили усилия на строительстве экологически чистых судов в соответствии с глобальной тенденцией. Международные усилия по достижению нулевого уровня выбросов углерода в открытом море позволят повысить статус отечественной судостроительной отрасли. Сегодня в качестве топлива подавляющее большинство морских судов используют дешёвый бункерный мазут. В результате за длительный рейс одно такое судно выбрасывает загрязняющие вещества, аналогичные выбросам 50 млн дизельных автомобилей. В 2018 году морские суда во всём мире выбросили 911 млн тонн углекислого газа. Это 2,5% мировых выбросов. Международная морская организация взяла на себя обязательство к 2050 году сократить выбросы углекислого газа судами по всему миру на 70%. В этой связи 80% имеющихся в мире морских судов не соответствуют новым требованиям и подлежат замене. Это гарантирует южнокорейским судостроителям полную загрузку их производственных мощностей на ближайшие годы. В этой связи развитие технологий должно осуществляться быстрее, чем в других странах, с учётом появления видов топлива следующего поколения, таких как аммиак, водород и метанол.