Северная Корея запустила, предположительно, баллистическую ракету

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11 января в 7:27 утра по местному времени из внутренних районов Северной Кореи произведён запуск, предположительно, баллистической ракеты в направлении Восточного моря. Южнокорейские военные совместно с американскими коллегами пытаются определить дальность, высоту и другие характеристики полёта ракеты, которая могла быть запущена в рамках зимних учений северокорейских войск. Осуществляется наблюдение за передвижениями северокорейских военных. Об этом говорится в письменном сообщении Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК. Ракетный запуск произведён в то время, когда Совет Безопасности ООН созвал закрытое заседание по поводу запуска Пхеньяном 5 января, по его утверждению, «гиперзвуковой» ракеты. Накануне США и ещё пять стран выступили с совместным заявлением, в котором призвали Север воздержаться от «дестабилизирующих» действий, отказаться от программ создания баллистических ракет и начать «содержательный» диалог о денуклеаризации. Южнокорейские эксперты назвали заявление северокорейской стороны о наличии у неё гиперзвуковой ракеты «преувеличением». Они полагают, что у Пхеньяна пока нет технологий для такого оружия.