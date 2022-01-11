Платёжный баланс РК профицитный 19 месяцев подряд

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По предварительным данным Банка Кореи, опубликованным 11 января, профицит текущего платёжного баланса РК в ноябре прошлого года составил 7 млрд 160 млн долларов. Профицит фиксируется 19 месяцев подряд, с мая 2020 года. Он сократился на 2 млрд 20 млн долларов в годовом исчислении, что связано с резким увеличением импорта на фоне высоких цен на сырьевые товары, включая цены на сырую нефть, которые увеличились за год на 127,8%. С ростом импорта профицит товарного баланса сократился за год на 4 млрд долларов, составив 5 млрд 950 млн долларов. Баланс сферы услуг, который включает расходы южнокорейцев на зарубежные поездки, показал дефицит в размере 140 млн долларов. Профицит баланса первичных доходов, который отслеживает заработную плату иностранных рабочих и выплаты дивидендов за границей, составил 1 млрд 490 млн долларов. Это на 1 млрд 10 млн долларов больше, чем в предыдущем году, поскольку доход от дивидендов увеличился.