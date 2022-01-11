Президент РК посетит три страны Ближнего Востока

Photo : YONHAP News

В период с 15 по 22 января президент РК Мун Чжэ Ин посетит три страны Ближнего Востока - Объединённые Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Египет. По прибытии 16 января в Объединённые Арабские Эмираты он примет участие в церемониях открытия бизнес-форума и «Дня Кореи» на выставке Dubai Expo. На следующий день южнокорейский лидер проведёт переговоры с наследным принцем Абу-Даби Мохаммедом бен Заидом Аль-Нахайяном о дальнейшем развитии двусторонних отношений. 18-19 января Мун Чжэ Ин посетит Саудовскую Аравию, где встретится с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом и примет участие в бизнес-форуме. 20-21 января он совершит государственный визит в Египет по приглашению президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси. Ожидается, что президенты РК и Египта обсудят вопросы дальнейшего развития всестороннего сотрудничества между двумя странами. Как сообщила 10 января представитель администрации южнокорейского президента Пак Кён Ми, визит главы государства на Ближний Восток укрепит сотрудничество РК со странами региона в областях энергетики, строительства и здравоохранения.