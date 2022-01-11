Территория РК охвачена холодом

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11 января на юг Корейского полуострова обрушилась волна холода. Температура воздуха в Сеуле в 8 часов утра составила минус 9,3°C. При этом ощущаемая температура составила минус 15,6°C,- сообщили в Корейской метеорологической администрации. Предупреждения о холодной погоде объявлены для северной части провинции Кёнгидо и некоторых районов провинции Канвондо, где утренний температурный минимум составил ниже минус 10°С. Минимальная температура воздуха в Инчхоне составила минус 9°С, в Тэчжоне - минус 5,4°С, в Кванчжу - минус 1,5°С, в Пусане – минус 2,9°С. Отрицательная температура сохранится до конца дня во многих частях страны, включая Сеул, центральный регион и провинцию Чолла-Пукто. 12 января ожидается сильный снегопад в некоторых районах провинции Чолла-Пукто, горных районах острова Чечжудо, на островах Уллындо и Токто.