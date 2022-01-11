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Политика

Шесть стран мира призывают Северную Корею вернуться к диалогу

Write: 2022-01-11 11:47:40Update: 2022-01-11 12:36:28

Шесть стран мира призывают Северную Корею вернуться к диалогу

Photo : YONHAP News

Шесть стран мира - США, Албания, Великобритания, Франция, Ирландия и Япония - призвали Северную Корею прекратить ракетные испытания и начать переговоры о денуклеаризации. Заявление было принято 10 января, перед тем как Совет Безопасности ООН должен провести закрытое заседание, посвящённое северокорейским ракетным испытаниям. «Стремление КНДР к созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет представляет собой угрозу миру и безопасности»,- говорится в совместном заявлении шести стран, которое обнародовала посол США при ООН Линда Томас-Гринфилд. «Каждый ракетный запуск служит не только для расширения собственных возможностей КНДР, но и для расширения набора вооружений, доступных для экспорта торговцам оружием по всему миру»,- говорится в заявлении. В нём также подчёркивается, что Пхеньян создаёт новые виды оружия за счёт благосостояния собственного народа, который «продолжает страдать в условиях жёсткого авторитарного режима и всё более серьёзного гуманитарного кризиса». Шесть стран призвали Совет Безопасности ООН «единодушно противостоять продолжающимся дестабилизирующим и незаконным действиям КНДР». 
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