В РК продолжает расти число завозных случаев COVID-19

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Одновременно с тем, что число новых случаев COVID-19 в РК пять дней подряд составляет менее четырёх тысяч, продолжается рост числа завозных случаев инфекции. В частности, 10 января на пограничных карантинных пунктах подтверждены 284 таких случая. Их число четыре дня подряд превышает 200, причём в 90% случаев обнаруживается вариант коронавируса Омикрон. Это вызывает особое беспокойство карантинных органов, которые предупреждают о том, что Омикрон становится доминирующим вариантом. По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 10 января в стране зарегистрированы 3.097 новых случаев COVID-19. В их числе 359 человек, или 13% инфицированных старше 60 лет. Между тем, в ноябре прошлого года, когда началось поэтапное восстановление повседневной жизни, доля пациентов старше 60 лет превышала 30%. Число пациентов в тяжёлом и критическом состоянии составляет 780 человек. Данный показатель уже более недели не превышает тысячу человек. Коэффициент использования коек в отделениях интенсивной терапии по стране снизился до 44,9%, а в столичном регионе - до 47,4%. Снижение числа подтверждённых случаев инфекции продолжается с четвёртой недели декабря. 14 января правительство сообщит о дальнейших карантинных мерах. Ожидается ослабление режима социального дистанцирования в связи с уменьшением числа подтверждённых случаев коронавируса.