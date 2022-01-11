Северная Корея запустила вторую с начала года баллистическую ракету

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11 января в 7:27 утра по местному времени Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Восточного моря. Запуск произведён из провинции Чагандо, откуда 5 января был осуществлён запуск баллистической ракеты, которую Пхеньян назвал «гиперзвуковой». Как сообщил представитель Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК, ракета пролетела более 700 км, достигнув максимальной высоты около 60 км. Максимальная скорость полёта составила около 10 Махов. Следовательно, Пхеньян улучшил характеристики ракеты, вдвое увеличив скорость, по сравнению с запущенной 5 января. Южнокорейские военные совместно с американскими коллегами пытаются определить другие характеристики полёта ракеты, которая могла быть запущена в рамках зимних учений северокорейских войск. Вооружённые силы РК повысили боевую готовность и осуществляют наблюдение за северокорейскими военными. Два последовательных запуска баллистических ракет нарушают резолюции Совета Безопасности ООН, представляя собой серьёзную угрозу миру и безопасности в регионе,- говорится в сообщении. Непосредственно после запуска ракеты Совет национальной безопасности (СНБ) при президенте РК провёл экстренное заседание. Его участники проанализировали действия Северной Кореи, выразив «глубокое сожаление» по поводу ракетного запуска. Они высказались за укрепление сотрудничества Сеула и Вашингтона в вопросах проведения подробного анализа обстоятельств запуска и принятия необходимых ответных мер. Министерство по делам воссоединения опубликовало заявление, в котором говорится, что «Северная Корея должна предпочесть сотрудничество ради мира действиям, которые противоречат усилиям по установлению мира на Корейском полуострове, таким как запуски ракет».