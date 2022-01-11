Стартовала продажа билетов на поезда на праздничные дни

Photo : YONHAP News

11 января стартовала предварительная продажа билетов на поезда на выходные дни по случаю праздника Нового года по лунному календарю. Он отмечается в первый день первого лунного месяца и выпадает в этом году на 1 февраля. По случаю праздника положены три выходных дня, а с учётом того, что они присоединяются к субботе и воскресенью, в этом году южнокорейцы отдыхают пять дней – с 29 января по 2 февраля. Новый год по лунному календарю, как и осенний праздник урожая и поминовения предков Чхусок, является периодом посещения родителей и других родственников, поэтому возникает повышенный спрос на железнодорожные билеты, которые продаются заблаговременно. Корейская железнодорожная корпорация Korail продаёт билеты на скоростные поезда KTX и ITX, обычные поезда Mugungwha на период с 28 января по 2 февраля в режиме онлайн и по телефону в течение трёх дней - с 11 по 13 января. 11 января билеты на все линии могут купить пенсионеры и люди с ограниченными возможностями. 12 января будут продаваться билеты на семь линий, в том числе, наиболее загруженную Сеул-Пусан. Билеты на восемь оставшихся линий будут продаваться 13 января. С целью предотвращения заражения коронавирусом билеты продаются только на места у окон. В зависимости от эпидемической ситуации и новых мер социального дистанцирования в дальнейшем может быть принято решение о продаже оставшихся мест.