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Политика

В 2021 году 26 компаний РК закрыли предприятия за рубежом

Write: 2022-01-11 16:02:05Update: 2022-01-11 16:21:17

В 2021 году 26 компаний РК закрыли предприятия за рубежом

Photo : YONHAP News

По данным министерства промышленности, торговли и энергетики, в 2021 году 26 южнокорейских компаний закрыли свои предприятия за рубежом, переместив их на родину. Это самый высокий показатель с тех пор, как министерство начало собирать соответствующие данные в 2014 году. 18 из 26 компаний работали в Китае, четыре во Вьетнаме и две в США. Из них девять компаний среднего размера и 17 малых предприятий.   Шесть из них относятся к автомобильной промышленности, пять – к  электротехническому и электронному секторам, три – к металлургической промышленности. В числе причин переноса зарубежных предприятий на родину - неблагоприятные условия для ведения бизнеса в зарубежных странах и рост спроса на внутреннем рынке.  В этом году правительство выделит  57 млрд вон (48 млн долларов), чтобы помочь компаниям, вернувшим производство на родину. До конца прошлого года в общей сложности 108 компаний закрыли зарубежные предприятия. 
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