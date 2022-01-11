В 2021 году 26 компаний РК закрыли предприятия за рубежом

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По данным министерства промышленности, торговли и энергетики, в 2021 году 26 южнокорейских компаний закрыли свои предприятия за рубежом, переместив их на родину. Это самый высокий показатель с тех пор, как министерство начало собирать соответствующие данные в 2014 году. 18 из 26 компаний работали в Китае, четыре во Вьетнаме и две в США. Из них девять компаний среднего размера и 17 малых предприятий. Шесть из них относятся к автомобильной промышленности, пять – к электротехническому и электронному секторам, три – к металлургической промышленности. В числе причин переноса зарубежных предприятий на родину - неблагоприятные условия для ведения бизнеса в зарубежных странах и рост спроса на внутреннем рынке. В этом году правительство выделит 57 млрд вон (48 млн долларов), чтобы помочь компаниям, вернувшим производство на родину. До конца прошлого года в общей сложности 108 компаний закрыли зарубежные предприятия.