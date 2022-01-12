В РК растёт число подтверждённых случаев штамма «Омикрон»

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В РК доля подтверждённых случаев нового штамма коронавируса «Омикрон» стремительно растёт. Показатель вырос в три раза с 4% в последнюю неделю декабря прошлого года до 12,5% в первую неделю января. Об этом 12 января сообщили в центральном штабе по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам. В этой связи власти приняли решение об увеличении возможностей по проведению тестирования на ковид с 750 тыс. до 850 тыс. тестов в сутки. Информационная система управления данными об эпидемиологических расследованиях и личными данными пациентов была соединена с медицинской информационной системой государственных поликлиник. Это было сделано в целях ускорения процесса распределения заражённых. Сообщается также об изменениях системы лечения коронавируса на дому. Частные курьерские компании будут более активно привлекаться к доставке наборов для лечения на дому. Вызов кареты скорой помощи на дом для лиц, находящихся на домашнем лечении, будет осуществляться лишь в экстренных случаях. Между тем, 13 января в РК будут доставлены пероральные препараты для лечения коронавируса от компании Pfizer. Партия объёмом в 20 тыс. доз поступит в специализированные аптеки и лечебные учреждения. В первую очередь лекарством будут обеспечены пожилые граждане старше 65 лет, а также лица с ослабленным иммунитетом.