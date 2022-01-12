В РК вновь более 4 тысяч новых случаев COVID-19

Photo : KBS News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 11 января в стране зарегистрированы 4.388 новых случаев COVID-19. Впервые за пять дней показатель оказался выше отметки в 4 тыс. случаев. Это связывают с увеличением количества проводимых тестов на COVID-19 после выходных. В целом же, благодаря ужесточению карантинных мер и быстрым темпам ревакцинации наблюдается общее снижение количества новых случаев заражения. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 749 человек. Данный показатель уже более недели составляет менее тысячи человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 52 человека. Общее число умерших от коронавируса и его последствий - 6.166 человек. Коэффициент смертности 0,91%. Первую дозу вакцины от COVID-19 получили 86,5% жителей страны, 84,2% вакцинированы полностью, 42,5% ревакцинированы. Между тем, продолжается рост числа завозных случаев инфекции. В частности, 11 января на пограничных карантинных пунктах подтверждён 381 случай заражения. Это максимальный показатель с начала пандемии. Причём на прибывших из США пришлись 66,1% выявленных случаев инфекции.