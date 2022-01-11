Пхеньян подтвердил запуск гиперзвуковой ракеты

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12 января газета «Нодон синмун», главный печатный орган Трудовой партии Кореи, сообщил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты, запущенной 11 января. Отмечается, что «в ходе финального запуска была убедительно подтверждена превосходная манёвренность гиперзвукового планирующего летательного аппарата». «Гиперзвуковой планирующий блок отделился от ракеты на рубеже в 600 километров, после чего поразил установленную цель на море на расстоянии одной тысячи километров», - написала газета. На опубликованных фото запуска ракеты видно, что внешне она схожа с той, что была запущена 5 января. Ранее агентство ЦТАК сообщило, что ракета, запущенная 5 января, совершила горизонтальное перемещение на 120 км от первоначального азимута пуска и точно поразила установленную цель на расстоянии 700 км. На основании этого можно сделать вывод о том, что в ходе запуска 11 января были достигнуты более высокие достижения. Сообщается, что за запуском лично наблюдал северокорейский лидер Ким Чон Ын. Он отметил, что создание гиперзвукового оружия является одной из ключевых целей пятилетнего плана развития национальной обороны, и выразил особую благодарность разработчикам ракеты.