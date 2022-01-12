В РК самый высокий рост занятости за последние семь лет

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В 2021 году в РК численность занятого населения составила 27 млн 273 тыс. человек. Это на 369 тыс. больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что является самым большим приростом за последние семь лет. Об этом 12 января сообщили в Национальном статистическом управлении. Рост показателя продолжается на протяжении десяти месяцев. Прирост в декабре прошлого года, составивший 773 тыс. человек, также оказался самым крупным с февраля 2014 года. Уровень занятости вырос на 0,4%, составив 60,5%. Показатели заметно улучшились в сфере здравоохранения и социальных услуг, транспортных и складских услуг, а также в строительной отрасли. Отрицательные тенденции зафиксированы в сфере оптовой и розничной торговли, личных услуг, гостиничного и ресторанного бизнесов. Увеличилась доля постоянных работников, число подённых рабочих сократилось. Среди частных предпринимателей увеличилось число тех, кто работает без сотрудников. Уровень занятости вырос среди людей старше 60 лет, от 20 до 29 лет, а также от 50 до 59 лет. Снижение показателя отмечено среди граждан в возрасте от 30 до 49 лет. Количество безработных в прошлом году сократилось на 71 тыс. в годовом исчислении, составив 1 млн 37 тыс. человек. В Национальном статистическом управлении отмечается, что улучшение ситуации на рынке труда связано с эффектом низкой базы. То есть, свою роль сыграло то, что в 2020 году ситуация была гораздо хуже. Кроме того, сказался рост экспорта и адаптация экономики к новым условиям бесконтактной жизни.