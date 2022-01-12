Пилот ВВС РК погиб в результате крушения истребителя F-5E

11 января погиб пилот ВВС РК в результате крушения истребителя F-5E. По имеющимся данным, самолёт врезался в гору в селе Чоннам-мён города Хвасон провинции Кёнгидо в 13:46. Это произошло через две минуты после взлёта с авиабазы ВВС в соседнем городе Сувоне. В сообщении ВВС говорится, что после взлёта загорелась сигнальная лампочка, указывая о возгорании двигателя с левой и правой сторон самолёта, после чего он начал опускать нос. Пилот в звании капитана попытался катапультироваться, но безуспешно. Военные намерены создать оперативную группу для расследования причин инцидента. Истребитель упал примерно в 100 метрах от населённого пункта. Жертв среди гражданского населения нет. По официальным данным, в истребителе на момент аварии боеприпасов не было. Все истребители F-5 в РК эксплуатируются более 20-30 лет. F-5E поступали из США с 1975 года и производились в РК с 1983 года. Всего с 2000 года разбилось 12 единиц F-5 южнокорейских ВВС, включая последний инцидент. В настоящее время на вооружении в РК находится около 80 единиц F-5. Их планируется вывести из эксплуатации к 2030 году.