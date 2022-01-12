Вашингтон осудил ракетный запуск КНДР

Photo : YONHAP News

Вашингтон осудил запуск Пхеньяном, предположительно, баллистической ракеты 11 января. Об этом заявил представитель Государственного департамента США, отвечая на вопросы журналистов KBS. По его словам, последний запуск нарушает большое количество резолюций Совета безопасности ООН. Кроме того, данное действие расценивается как несущее угрозу для соседних с КНДР стран и мирового сообщества в целом, подчеркнул представитель госдепа. Тем не менее, он отметил приверженность США к сохранению дипломатического подхода в отношениях с Пхеньяном. По его словам, Вашингтон будет продолжать призывать Пхеньян вернуться за стол переговоров. В ведомстве также отметили о сохранении гарантий США об обеспечении защиты Сеула и Токио. Ранее Индо-Тихоокеанское командование ВС США заявило, что внимательно отслеживает запуски ракет Пхеньяном и ведёт тесные переговоры со своими союзниками и партнёрами. В госдепе США считают, что запуск ракеты не представляет непосредственной угрозы для США или их союзников, однако указывает на дестабилизирующее влияние незаконных действий СК на ситуацию безопасности.