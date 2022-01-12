Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

В мире

WFP не может оказывать помощь КНДР

Write: 2022-01-12 12:07:16Update: 2022-01-12 12:07:37

WFP не может оказывать помощь КНДР

Photo : YONHAP News

Всемирная продовольственная программа (WFP) сообщила о невозможности оказания Пхеньяну продовольственной помощи. Согласно докладу организации, в прошлом году Пхеньян получал помощь лишь в период с января по март. Всего были переданы 4.970 тонн продовольствия и 891.5 тонна обогащённых добавками продуктов питания. В качестве основных причин называются закрытие государственной границы Пхеньяном в целях недопущения проникновения коронавируса, а также введение ограничений на продвижение между регионами. В этой связи мониторинг за распределением гуманитарной помощи и продовольственной ситуацией на Севере осуществлялся в удалённом режиме через телефонные переговоры, фото и видео. Однако после марта прошлого года дистанционный мониторинг был прекращён. Последний сотрудник представительства Всемирной продовольственной программы в Пхеньяне покинул страну в марте прошлого года. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >