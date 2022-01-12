В Кванчжу обрушилась стена строящегося многоквартирного дома

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Шесть строителей пропали без вести после того, как 11 января обрушилась часть наружных стен строящегося высотного многоквартирного дома в городе Кванчжу. По данным местной полиции и экстренных служб, обрушение произошло на строительной площадке комплекса Hyundai IPark в районе Хвачжон-дон в 15:46. Трое рабочих, находившихся на месте происшествия, удалось спасти. Пока не известна судьба ещё шестерых строителей, которые предположительно работали на верхних этажах. Под обломками оказались несколько автомобилей. Поиски пропавших рабочих продолжатся после того, как район будет признан безопасным. Министерство сухопутных территорий и транспорта РК планирует сформировать комиссию по расследованию причин происшествия. Внешняя стена с 23 по 38 этаж рухнула во время заливки крыши бетоном. Застройщиком комплекса является компания HDC Hyundai Development Company, которая также курировала строительство ещё одного здания, обрушившегося в Кванчжу в прошлом году. Тогда погибли девять человек.