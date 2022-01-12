РК и Индия возобновляют работу по улучшению CEPA

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РК и Индия в феврале начнут переговоры по вопросам улучшения двустороннего Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнёрстве (CEPA). Об этом сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК, после того как соответствующая договорённость была достигнута на переговорах в Нью-Дели 11 января. Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнёрстве между РК и Индией вступило в силу в январе 2010 года. Переговоры по его улучшению продолжались в период с 2015 года по июнь 2019 года, однако были прерваны по причине пандемии коронавируса. Сеул и Нью-Дели выразили согласие в необходимости повышения эффективности соглашения в целях укрепления цепочки поставок в период пандемии коронавируса. В связи с этим было решено провести официальные переговоры в феврале. Ранее, в июле 2018 года состоялся двусторонний саммит, по итогам которого решено принять меры по увеличению годового объёма взаимной торговли до 50 млрд долларов к 2030 году. Ожидается, что улучшение двустороннего соглашения внесёт важный вклад в расширение двустороннего партнёрства в сфере торговли и инвестиций.