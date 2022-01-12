Импортные цены в РК снижаются второй месяц подряд

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Импортные цены в РК снижаются два месяца подряд по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку стоимость нефти и другого сырья снизилась. По предварительным данным Банка Кореи, опубликованным 13 января, в декабре прошлого года индекс импортных цен снизился на 1,9% по сравнению с ноябрём. Стоимость импорта нефти и другого топлива сократилась в прошлом месяце на 5,6%, а сельскохозяйственного сырья - на 4,3%. Среднемесячная стоимость Дубайской сырой нефти составила в прошлом месяце 73,21 доллара за баррель, что на 8,8% ниже, чем в предыдущем месяце. По сравнению с прошлым годом, импортные цены выросли в декабре на 29,7%. Экспортные цены сократились в декабре на 1% по сравнению с предыдущим месяцем из-за снижения цен на уголь, нефть и химические продукты. Снижение экспортных цен в месячном исчислении продолжается второй месяц подряд. Однако по сравнению с прошлым годом, экспортные цены выросли в декабре на 23,5% процента.