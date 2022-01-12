Правительство РК выделит 5,3 млрд долларов на поддержку инновационных отраслей

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Правительство РК к 2024 году инвестирует 6 трлн 300 млрд вон (5 млрд 300 млн долларов) в оборудование частных предприятий для производства вакцин, сырьевых и вспомогательных материалов. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги, выступая 13 января на 18-м совещании по продвижению инновационного роста. По его словам, уже в первой половине этого года планируется выпустить на рынок первую отечественную вакцину против COVID-19. Правительство будет поддерживать также разработку различных терапевтических средств, в том числе, пероральных препаратов. В этом году планируется принять закон о содействии развитию биотехнологий в здравоохранении и подготовить план подготовки человеческих ресурсов для создания соответствующей исследовательской среды. Вице-премьер добавил, что в этом году правительство направит 353 млрд 900 млн вон (298 млн долларов) на поддержку трёх перспективных направлений в сфере биотехнологий, к которым относятся разработка новых медикаментов, инновационное медицинское оборудование и передовая регенеративная медицина.