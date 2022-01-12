В Кванчжу возобновили поиски рабочих в месте обрушения стены строящегося дома

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В Кванчжу продолжаются поиски шестерых рабочих, пропавших без вести на месте обрушения наружной стены строящегося высотного многоквартирного дома в городе Кванчжу 11 января. В противопожарной службе объявили о возобновлении поисковой операции с участием шести пожарно-спасательных подразделений, в том числе центрального штаба службы 119. Всего будут задействованы более 200 человек личного состава, 18 единиц техники и 9 собак-спасателей. В местах повышенного риска падения конструкций будет использован дрон, оснащённый тепловизионной камерой. Также вечером 13 января планируется приступить к постепенному демонтажу башенного крана, который находится под угрозой обрушения. Ранее 11 января на строительной площадке комплекса Hyundai IPark в районе Хвачжон-дон города Кванчжу обрушилась внешняя стена здания, в результате чего один человек был ранен, а шестеро рабочих пропали без вести.