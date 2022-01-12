РК станет крупнейшим в мире инвестором в производство полупроводников

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РК в этом году займёт первое место в мире по расходам на оборудование для производства полупроводников, опередив Тайвань и Китай. Об этом говорится в ежеквартальном отчёте SEMI, глобальной отраслевой ассоциации, представляющей цепочку поставок в области производства и проектирования электроники. Прогнозируется, что глобальные расходы в оборудование для производства полупроводников увеличатся на 10% по сравнению с прошлым годом и достигнут рекордно высокого уровня в 98 млрд долларов. При этом инвестиции в литейное производство составят в этом году 46% общих расходов на производство полупроводников, что на 13% больше, чем в прошлом году. В ноябре прошлого года компания Samsung Electronics, крупнейший в мире производитель полупроводников сообщил о своих планах потратить 17 млрд долларов на строительство нового завода по производству полупроводников в Тейлоре штата Техас.