В РК прибыла первая партия противовирусного препарата Paxlovid

Photo : YONHAP News

Первая партия перорального противовирусного препарата Paxlovid для лечения COVID-19 прибыла в РК 13 января. Об этом сообщили в Центральном штабе по противодействию стихийным бедствиям, чрезвычайным ситуациям и катастрофам. Первая партия в объёме 21 тыс. доз прибыла в международный аэропорт Инчхон около полудня. К концу января будут доставлены ещё 10 тыс. доз. Ранее 27 декабря Корейское управление по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств одобрило применение препарата Paxlovid производства компании Pfizer на основании результатов проверки его безопасности и эффективности. Правительство РК в общей сложности подписало контракты на предварительную закупку пероральных препаратов для лечения COVID-19 в объёме 1 млн 4 тыс. доз, в том числе 762 тыс. доз препарата компании Pfizer и 242 тыс. доз препарата MSD.